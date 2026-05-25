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Elenchi regionali scadenza domanda 25 maggio: Anief ricorre per i candidati dello straordinario bis

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"Si chiudono oggi i termini per presentare domanda di inserimento negli elenchi regionali dei docenti che hanno superato tutte le prove dei concorsi ordinari banditi a partire dal 2020 e del concorso straordinario 510 del 2020. Restano invece esclusi da questa procedura i candidati che hanno partecipato al concorso straordinario bis, bandito nel 2022". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.

"Per il nostro sindacato questa esclusione è illegittima e, per questo motivo, abbiamo già attivato le procedure per presentare ricorso. Sul sito ANIEF sono disponibili tutte le istruzioni per aderire all’azione legale. È possibile scaricare e inviare entro oggi la diffida necessaria per avviare successivamente il ricorso in tribunale", conclude Cozzetto.
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