Elenchi regionali scadenza domanda 25 maggio: Anief ricorre per i candidati dello straordinario bis

"Si chiudono oggi i termini per presentare domanda
di inserimento negli elenchi regionali dei docenti che hanno superato tutte le prove dei concorsi ordinari banditi a partire dal 2020 e del concorso straordinario 510 del 2020
. Restano invece esclusi da questa procedura i candidati che hanno partecipato al concorso straordinario bis
, bandito nel 2022". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Per il nostro sindacato questa esclusione è illegittima
e, per questo motivo, abbiamo già attivato le procedure per presentare ricorso. Sul sito ANIEF sono disponibili tutte le istruzioni per aderire all’azione legale
. È possibile scaricare e inviare entro oggi
la diffida necessaria per avviare successivamente il ricorso in tribunale", conclude Cozzetto.
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