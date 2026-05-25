Elenchi regionali scadenza domanda 25 maggio: Anief ricorre per i candidati dello straordinario bis

"Sidi inserimento negli elenchi regionali dei docenti che hanno superato tutte le prove dei. Restano invece, bandito nel 2022". Lo ha dichiarato"Per il nostro sindacatoe, per questo motivo, abbiamo già attivato le procedure per presentare ricorso. Sul. È possibilela diffida necessaria per avviare successivamente il ricorso in tribunale", conclude Cozzetto.