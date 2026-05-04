Concorsi scuola: dal 6 maggio al via domande per inserimento negli elenchi regionali

"Dopodomani,, e, sarannoPotrannoche hanno partecipato e superato tutte le prove di un concorso ordinario, quindi dal concorso ordinario 2020,e tutti coloro che". Lo ha dichiarato"Il, poiché è necessario che vengano pubblicate le graduatorie di merito per il completamento formale delle procedure concorsuali.oppure cheSarà possibileda quella di inserimento nelle graduatorie di merito. Gli elenchi saranno articolati per procedure concorsuali eQuando verranno utilizzati questi elenchi?, quindi non in modo sistematico ma esclusivamente per coprire eventuali residui.Per quanto riguarda ilquesti elenchi regionali saranno utilizzati prima delle procedure straordinarie di assunzione da GPS sostegno.Per ulteriori informazioni, dove sarà disponibile consulenza per tutti gli interessati", conclude Cozzetto.