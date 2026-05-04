Concorsi scuola: dal 6 maggio al via domande per inserimento negli elenchi regionali

"Dopodomani, mercoledì 6 maggio
, e fino al 25 maggio
, saranno aperte le procedure per l’inserimento negli elenchi regionali dei docenti idonei ai concorsi dal 2020 in poi.
Potranno presentare domanda i docenti
che hanno partecipato e superato tutte le prove di un concorso ordinario a partire dal 2020
, quindi dal concorso ordinario 2020, così come coloro che hanno partecipato al concorso straordinario 510 del 2020 per la scuola secondaria,
e tutti coloro che hanno superato le procedure concorsuali dei vari concorsi PNRR
". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale ANIEF.
"Il PNRR3, invece, non potrà partecipare in questa fase
, poiché è necessario che vengano pubblicate le graduatorie di merito per il completamento formale delle procedure concorsuali. Non potranno iscriversi a questi elenchi i docenti che nel frattempo sono entrati di ruolo
oppure che hanno un contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo.
Sarà possibile scegliere una regione diversa
da quella di inserimento nelle graduatorie di merito. Gli elenchi saranno articolati per procedure concorsuali e daranno priorità ai docenti che hanno svolto la specifica procedura nella regione di riferimento.
Quando verranno utilizzati questi elenchi? Solo in caso di totale esaurimento di tutte le altre procedure concorsuali ordinarie
, quindi non in modo sistematico ma esclusivamente per coprire eventuali residui.
Per quanto riguarda il sostegno,
questi elenchi regionali saranno utilizzati prima delle procedure straordinarie di assunzione da GPS sostegno.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il nostro sito e trovare la sede ANIEF del proprio territorio
, dove sarà disponibile consulenza per tutti gli interessati", conclude Cozzetto.
"