Scuola, Anief impegnato a riportare la carta docente a 500 euro

"È stato pubblicato in questi giorni ilL’ANIEF ha quindi lanciatoe ricorda che esiste una legge dello Stato, richiamata anche da una sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui". Lo ha dichiarato"La, prevedeva inizialmente questo beneficio soltanto per i docenti di ruolo. Successivamente, anche grazie ai provvedimenti giurisdizionali intervenuti,Per. Per questo motivo i ricorsi restano attivi e riguardano in particolare il personale che negli ultimi cinque anni ha avuto contrattiRicordiamo inoltre che,. In seguito, anche grazie ai cambiamenti normativi sollecitati dai ricorsi promossi dal sindacato, il beneficio è statoo", conclude Rosano.