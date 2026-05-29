Scuola, incontro su organici DS e Dsga. Impegno MEF a mantenere stabile numero autonomie

Si è tenuto l'incontro focalizzato sulla definizione degli organici dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi per il prossimo triennio. Durante il confronto è stato comunicato l'impegno da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze volto a garantire la stabilità numerica delle autonomie scolastiche sul territorio nazionale.Alberico Sorrentino, capo dipartimento Anief - Condir, ha dichiarato in merito: "Si è tenuta oggi al Ministero un'informativa sugli organici dei dirigenti scolastici e DSGA per il triennio 2027-2030. Manca ancora la certificazione da parte del MEF per quanto riguarda il numero delle autonomie, ma la Direzione Generale del Personale, guidata dalla dirigente Maria Assunta Palermo, ha garantito l'impegno del Ministero a mantenere inalterato il numero delle autonomie sulla scorta del DM 124, per cui dovrebbe restare immutato il quadro pari a 7.389 autonomie scolastiche. L'occasione ha rappresentato lo spunto per porre sul tavolo alcune questioni politiche di non poco rilievo. Ancora una volta emerge come il dato numerico non tenga in alcun modo conto di quelle che sono le circostanze geografiche e morfologiche dei territori, con scuole con molti plessi, oltre venti plessi in alcune realtà, che di fatto rappresentano una gestione complessa, se non impossibile, per dirigenti scolastici e DSGA chiamati a garantire l'erogazione del servizio. Inoltre, abbiamo rappresentato l'inadeguatezza da parte dell'amministrazione a fornire un adeguato percorso formativo professionale di affiancamento ai DSGA di nuova nomina"."Per questo motivo abbiamo sollecitato la Direzione del Personale ad attivarsi in tal senso per il prossimo anno scolastico date le notevoli difficoltà che si sono verificate quest'anno, e al tempo stesso a garantire la salvaguardia delle graduatorie del concorso ordinario e, in ultimo, ad attivare la procedura, in quanto il decreto è stato firmato dal Ministro, per i nuovi funzionari senza incarico, soprattutto in quelle scuole enormi dove questa figura è prevista; sul tavolo contrattuale andremo a definire quelle che sono le declaratorie tra il funzionario e il funzionario con incarico" ha concluso sorrentino.