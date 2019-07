Alitalia, pronti per la Newco. Ma "nuovo corso" in ritardo di mesi

(Teleborsa) - La partita della nuovasi è chiusa con il risultato pronosticato, ovvero suggerito dalla logica. La cordata a quattro guidata da, che dovrà comporre il capitale di 978 milioni della Newco, è stata completata con il soggetto () che richiama le capacità di partecipazione e affidabilità consolidate e richieste obbligatoriamente per avviare la fase di rilancio e sviluppo della compagnia aerea.fungerà da garante dell’intera operazione,da partner industriale con cui ci si dovrà confrontare per mettere a punto il piano strategico e operativo. Schermaglie. Ed è chiaro che nel tempo perso gli scenari del trasporto aereo internazionale, con cui ci si dovrà confrontare, sono mutati in qualche direttrice.Il varo del piano industriale sarà preceduto dal tavolo di discussione con le parti sindacali, che chiederanno, come si sa ed è sacrosanto, di salvaguardare i livelli occupazionali, e dalla elaborazione del, con l’obiettivo di pianificare il raggiungimento di marginalità che giustifichino l’investimento.