Generali, Gentili: "Con 'Ora di Futuro' formiamo gli adulti di domani"

(Teleborsa) - "Questo progetto nasce dall'esigenza di formare le future generazioni rispetto a valori che in qualche modo, forse, stiamo perdendo con la speranza di contribuire a creare un futuro migliore". È quanto ha affermatotagliando il nastro del nuovo centro "Ora di Futuro" di Bologna. e quindi vogliamo essere vicini non soltanto nella vita privata dei nostri clienti ma anche nella vita delle collettività" ha spiegato Gentili.in collaborazione con le tre OnlusIn totale sonoe di queste 139 sono in Emilia Romagna (73 nel Comune di Bologna)."Ora di Futuro" nasce dall'esigenza di formare le future generazioni rispetto a valori che in qualche modo, forse, stiamo perdendo. Per questo motivo abbiamo deciso di andare nelle scuole italiane – quest'anno abbiamo coinvolto 2.500 classi di prima, seconda, e terza elementare per un totale di circa 30mila bambini – e parlare di ambiente, di benessere, salute e risparmio. Questo perché, così facendo, cominciamo a formare quelli che saranno gli adulti di domani e speriamo, in questo modo, di contribuire a creare un futuro migliore. In questo progetto c'è poi la parte che abbiamo visto oggi, cioè l'apertura di centri specifici "Ora di Futuro". Centri che – grazie agli splendidi volontari delle onlus che ci assistono – servono per supportare famiglie con bambini più piccoli, diciamo dai 3 ai 6 anni, in una fase molto delicata della loro genere genitorialità, una fase in cui viene creato il rapporto genitori-figli e in cui questi ultimi stabiliscono un rapporto con altri bambini.Come scuole stiamo operando in tutta Italia attraverso le nostre 1300 agenzie e 2.500 agenti, perché il nostro obiettivo è proprio quello di essere protagonisti nelle comunità locali ed essere vicini ai nostri clienti. Il payout della nostra compagnia è "partner di vita" e quindi vogliamo essere vicini non soltanto nella vita privata, quella in cui ognuno poi si gestisce attraverso la sottoscrizione delle nostre soluzioni, ma anche nella vita delle collettività. I nostri centri "Ora di Futuro" li abbiamo aperti un po' in tutta Italia: a Palermo, a Napoli, due a Roma, a Moncalieri, a Sesto San Giovanni, a Bologna e stiamo per aprire anche in Veneto.