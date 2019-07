Goldman Sachs, trimestrale sopra le aspettative del consensus

Goldman Sachs

(Teleborsa) -rende nota in data odierna i valori ottenuti nelEntrambi, in aumento se paragonato ai 4,89 dollari per azione stimati dagli analisti. Ilcon un valore in incremento rispetto agli 8,83 miliardi stimati.Le quotazioni del colosso bancario statunitense, da inizio anno hanno superato le performance delle concorrenti JP Morgan Chase e Morgan Stanley, vivendo una crescita del 26% rispetto al 17% della prima e del +12% di Morgan Stanley.Al momento il