Terzo Valico, proposta del MIT per il Commissario

(Teleborsa) - Una proposta per la nomina di commissario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova. Il, ha proposto alla Presidenza del Consiglio il nome diRettighieri, già commissario e Presidente del consorzio Cociv, ricopre il ruolo di responsabile dell'attuazione del "Programma straordinario di investimenti urgenti" per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova. Ora la nomina dovrà essere adottata con un DPCM, in applicazione della norma del decreto Sblocca Cantieri per accelerare la realizzazione dell'opera.