Von der Leyen eletta presidente della Commissione UE

(Teleborsa) -, candidata dai Ventotto alla successione di Jean-Claude Juncker, è statacon 383 voti, solo 9 in più della maggioranza richiesta di 374; i voti contrari sono stati 327. Ad annunciarlo è stato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.Per von der Leyen, che si era presentata alla vigilia del voto con un lungo discorso , si prospetta un inizio in salita con una maggioranza risicata che le permette sì di presiedere la Commissione ma con un Parlamento che sarà vigile - come dichiarato dal gruppo S&D che le ha dato voto favorevole - se non ostile (leggasi Brexit Party e sovranisti); il suo predecessore, Juncker, ottenne 422 voti.pronta a combattere per il futuro invece che contro se stessa", sono state le prime parole della neo presidente."Il compito che dovrò affrontare pesa su di me ed il mio lavoro comincia adesso. Ringrazio tutti i membri del parlamento europeo che hanno deciso di votare per me, ma il mio messaggio è", ha aggiunto.