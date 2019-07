ART, i punti del Presidente Camanzi

(Teleborsa) - In programma nei prossimi mesi il disegno di legge riguardante il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo. Il Presidente, Andrea, davanti all’8° Commissione permanente del, ha affrontato diversi punti importanti.In primo luogo rafforzare il programma dia migliorare la classificazione degli aeroporti, così come è necessario rivolgere particolare attenzione alla costituzione di sistemi aeroportuali per garantire un razionale utilizzo della capacità degli scali e la redistribuzione strategica deiSecondo Camanzi, eventuali incentivi allae reti dovranno inoltre essere supportati da puntuali e specifiche valutazioni sull'efficienza delle gestioni. Dal contenimento dei costi condelle condizioni economiche, al grado di connessione intermodale degli aeroporti interessati e agli impatti sulla qualità e razionalizzazione deiImportante sarà anche lo"che consente già di regolare l'allocazione e l'acquisto di gestire itinerari intermodali", con l'acquisto didi pagamento e biglietti unificati.L’art. 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge europea 2018) delinea ancor più chiaramente la divisione delle competenze traedper l’Autorità, le nuove norme completano l’ambito della titolarità delle funzioni di regolazione economica dalla quale erano esclusi gli aeroporti con contratto di programma in deroga (Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate, Milano Malpensa e Venezia);mantiene le funzioni attinenti alla, alla gestione del demanio aeroportuale e alla programmazione economica degli investimenti.La legge delega, potrebbe prevedere inoltre undegli utenti aeroportuali nella definizione dei piani d'investimento e nell'elaborazione degli standard di qualità dei servizi offerti e potrebbero essere previsti meccanismi di consultazione degli stakeholders e di ricorso all'Autorità in caso di contestazioni. Lapotrà tener conto anche dei, compresa la raccolta differenziata e la gestione dei. E l’eventuale ridefinizione dei diritti aeroportuali, alla luce di questa variabile non potrà prescindere da un’analisi diche consenta di individuare le migliori pratiche di differenziazione tariffaria. Riguardo i diritti dei passeggeri si richiedono tutele immediate, semplici e coerenti. La crescente la domanda di servizi di mobilità e i passeggeri richiedono tutele immediate, semplici e coerenti.. Si potrà considerare l’opportunità che l’Autorità assuma funzioni di garanzia oltre che con riferimento al trasporto, anche con riferimento al trasporto aereo, attualmente di competenza dell’ENAC.