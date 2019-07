ESTRA presenta Bilancio Sostenibilità: 247,5 milioni di ricchezza distribuita su territorio

(Teleborsa) - 247,5 milioni di euro di ricchezza distribuita al territorio, contratti a tempo indeterminato per il 94% del personale del Gruppo, 29.996 ore di formazione svolte, ancora 31.678.721 kWh di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e 20.563 tonnellate di emissioni evitate grazie alla produzione di energia da fonte rinnovabile. Sono questi alcuni dei dati più significativi emersi dal Bilancio di Sostenibilità 2018 del GruppoI dati sono stati presentati oggi (18 luglio 2019) nel corso del Convegno “Energia, clima, economia circolare per uno sviluppo sostenibile” organizzato da Estra e svolto a Siena. L’incontro ha avuto ad oggetto il tema della sostenibilità ambientale affrontato da molteplici punti di vista, dal cambiamento climatico allo sviluppo sostenibile, dall'economia circolare alla sostenibilità nei trasporti e nella mobilità fino all'analisi della rendicontazione non finanziaria, quale leva strategica di governance aziendale.“Il nostro Gruppo è impegnato in modo continuativo nella tutela e nel perseguimento della sostenibilità ambientale, un valore che poniamo in primo piano a beneficio delle comunità e dei territori per cui operiamo” – ha dichiarato, Amministratore Delegato dell'azienda attiva nella distribuzione e vendita di gas naturale ed energia elettrica nel Centro Italia.“I risultati del Bilancio di Sostenibilità e le molteplici azioni poste in campo testimoniano il nostro commitment a tutela dell’ambiente e confermano la strategia di Estra basata sul dialogo costante con gli stakeholder nell'ottica della creazione di valore condiviso” - ha affermato il Presidente di Estra