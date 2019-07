Patto Cdp-Bei, 10 mld per l'economia circolare

(Teleborsa) - Un'. Questo l'obiettivo dell'e la. Oltre a Cdp, l'iniziativa – volta a fare squadra per supportare la transizione verso un un modello economico sostenibile e circolare in Europa – coinvolge gli altri quattro istituti nazionali di promozione più grandi d'Europa: la(BGK – Polonia), la(CDC – Francia), l'(ICO – Spagna) e la(KfW – Germania).I sei partner puntano al(2019 – 2023) per sviluppare e attuare programmi di crescita economica sostenibile. Concretamente il piano permetterà alle istituzioni coinvolte di combinare le loro competenze e capacità finanziarie insieme alla propria esperienza in modo da poter fornire prestiti, investimenti azionari o garanzie a progetti ammissibili, oltre a sviluppare strutture di finanziamento innovative per infrastrutture pubbliche e private e imprese di diverse dimensioni su progetti di ricerca e innovazione.. Temi che costituiscono una delle massime priorità nell'agenda politica dell'Ue per la possibilità di aumentare la capacità di recupero delle risorse, promuovere una crescita economica sostenibile, stimolare la competitività e creare nuovi posti di lavoro."Il rafforzamento dell'economia circolare è uno degli strumenti più potenti dell'arsenale dell'Ue per combattere le sfide più urgenti della nostra epoca come il riscaldamento globale e le crisi ambientali" ha affermato il. Con tale iniziativa congiunta – ha aggiunto Hoyer – "stiamo aumentando le nostre ambizioni e unendo le forze con per arginare la marea di rifiuti"."Questo partenariato europeo dimostra ancora una volta quanto sia cruciale il ruolo delle istituzioni nazionali di promozione per raggiungere un'adeguata crescita e sviluppo sostenibile in Europa" hasottolineando l'impegno di Cdp nella promozione del "cambiamento verso un modello di sviluppo più sostenibile e inclusivo in Italia, con particolare attenzione alle comunità locali". "Per questo – ha concluso Palermo – il Business Plan 2019-21 di Cdp, per la prima volta, mira ad integrare la sostenibilità nelle nostre scelte strategiche".