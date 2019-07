Pierrel Pharma avanza in USA: bene le vendite di Orabloc®

Pierrel

(Teleborsa) -entusiasta delle vendite dinegli Stati Uniti. Il provider globale di servizi per l'industria farmaceutica comunica che,, anestetico per uso dentale a base di Articaina prodotto nello stabilimento di proprietà della Società sito a Capua (CE),"Un risultato di grande valore industriale – dichiara, Amministratore unico di Pierrel Pharma, Divisione Pharma del Gruppo Pierrel attiva nella registrazione, nel marketing, e nella distribuzione di prodotti medicinali, nonché nello sviluppo e nella gestione delle autorizzazioni del Gruppo Pierrel – che testimonia la positività della strategia marketing e commerciale attuata da Pierrel Pharma per sostenere, anche nel 2019, le vendite di Orabloc® in Nordamerica, dove può contare su circa 60 distributori attivi capillarmente sull'intero territorio"."L’andamento delle vendite al dettaglio di Orabloc® oltreoceano - dichiara, Amministratore Delegato di Pierrel Group - conferma l’efficacia del business plan del Gruppo che prevede per questo specifico prodotto il raggiungimento di una quota di mercato entro il 2020, pari a circa il 25% nella sua categoria. inoltre, dalla stessa piattaforma distributiva Nordamericana lanceremo una ulteriore molecola anestetica, investendo parte delle risorse rivenienti dall'aumento di capitale finalizzato".