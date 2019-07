ManpowerGroup, arriva la partnership con Easy Welfare

(Teleborsa) - Una partnership importante, che potrebbe allargare in maniera importante i rapporti con il mondo della tecnologia., con questo accordo, rendono possibile la diffusione delverso le piccole, medie e grandi imprese impegnate in percorsi diLa piattaforma tech, offerta da Easy Welfare, è in grado di unire ben oltree mette a disposizione la più ampia gamma di. Più dihanno scelto i servizi Easy Welfare, piani di benessere organizzativo capaci di dare più valore alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese., CEO di Easy Welfare, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di poter affiancarein questa nuova avventura. Il mercato delè in forte crescita e il nostro intento è quello di. In questo modo, sarà possibile per loroper un servizio di eccellenza in campo Welfare"., Branch Network Operation Director di ManpowerGroup Italia, ha dichiarato: "Siamo molto fieri di questasempre più richieste delle aziende e apprezzate dai dipendenti".