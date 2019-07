Credem

(Teleborsa) -ha acquistato in data 22 luglio 2019al prezzo medio di acquisto di 4,633 euro per un controvalore di 167.664 euro.A seguito degli acquisti effettuati, tenuto conto delle altre azioni proprie già in portafoglio (n. 1.200.261), Credem possiede direttamente n. 1.236.450 azioni proprie, pari allo 0,37% del capitale sociale.Il noto istituto di credito è intanto effervescente in Borsa, scambiando con una performance decisamente positiva del 2,39%.