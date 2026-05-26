Credem, successo per il green bond da 500 milioni: richieste oltre 1,15 miliardi e forte domanda da investitori ESG

(Teleborsa) - Credem , tra i principali gruppi bancari italiani e uno dei più solidi a livello europeo, ha emesso oggi, una nuova emissione obbligazionaria, destinata a investitori istituzionali e professionali, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. L’emissione, nel formato Senior Preferred (“SP”) evidenzia l’impegno del gruppo in progetti ESG portando l’importo delle attuali emissioni green e social ad un totale di circa 3 miliardi di euro.



Il bond è stato emesso sotto il programma EMTN, approvato il 22 maggio 2026.



L'operazione ha ottenuto interesse da parte del mercato con ordini superiori a 1,15 miliardi di euro, pari ad oltre 2 volte l’offerta. Il gran numero di investitori ha permesso un restringimento di 30 punti base rispetto alle indicazioni iniziali di spread (si è partiti da una guidance di MS+100/105 bps per poi chiudere a MS+75 bps). È previsto il pagamento di una cedola annuale del 3,5%.



L'emissione è avvenuta nell’ambito del Green, Social & Sustainability Bonds Framework, aggiornato a maggio 2026 e allineato con gli ultimi principi e linee guida dell'ICMA. I proventi netti saranno utilizzati per finanziare e/o rifinanziare prestiti volti a conseguire impatti ambientali positivi, tra cui la mitigazione del cambiamento climatico, la riduzione delle emissioni di gas serra e la riduzione dell'inquinamento. Si ritiene che tutti questi impatti possano sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.



Il Green Bond, con rating atteso Baa2 di Moody’s e BBB+ di Fitch, ha una scadenza di 6 anni e possibilità di rimborso anticipato al 5 anno, al fine di massimizzare l’efficienza dal punto di vista regolamentare.



L’emissione obbligazionaria di Credem è stata supportata da un sindacato di banche con BNP Paribas (Arranger Programma EMTN), BofA Securities, Crédit Agricole CIB (ESG Structuring Advisor), Deutsche Bank, Intesa San Paolo e Natwest.



Il 68% dell’emissione è stata collocata ad investitori istituzionali e professionali italiani, mentre il restante 32% è stato collocato ad investitori stranieri, principalmente in Francia 16%, UK e Irlanda 8% e Germania 6%.



In termini di tipologia di investitori, hanno partecipato alla sottoscrizione dell’emissione principalmente società di asset management 42%, banche 27%, investitori sovranazionali 20% e fondi pensione/società di assicurazioni 8%.



Grande interesse anche da investitori ESG che hanno rappresentato il 75% del collocato.

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