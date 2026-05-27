Avvera (Credem), volumi di business a 602 milioni e utile netto per 7,4 milioni nel primo trimestre

(Teleborsa) - In un panorama finanziario che nel primo trimestre 2026 ha vissuto una fase di profonda mutazione, dettata da nuove incertezze globali così come l’incremento dell’inflazione, Avvera, la società del Gruppo Credem specializzata nel credito al consumo e nell'intermediazione di mutui, sotto la guida del Direttore Generale Massimo Arduini, ha registrato risultati di rilievo.



A fine marzo si registrano volumi di business complessivi pari a 602 milioni di euro e un utile netto pari a 7,4 milioni, in linea all’anno precedente. Nel dettaglio, il margine di interesse si attesta a 17,7 milioni, in aumento del 30% rispetto a marzo 2025. Le commissioni nette sono pari a 13,3 milioni e diminuiscono del 7%. Come risultato dell’andamento del margine di interesse e delle commissioni nette, il margine di intermediazione, pari a 31,1 milioni, cresce dell’11% rispetto a marzo 2025. Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla crescita dello stock impieghi sui prodotti di erogazione e ad un consolidamento di redditività degli stessi a cui si aggiunge il contributo derivante dall'attività di intermediazione dei mutui. Si rileva una crescita del costo del credito, attestandosi allo 0,84%, con un rapporto NPL del 1,61%. Il Cost Income Ratio, pari al 33%, in miglioramento rispetto a marzo 2025 (-2 p.p.) grazie al progressivo efficientamento.



Nonostante il rallentamento generalizzato della domanda di settore, il comparto Mutui di Avvera ha conseguito volumi per 182 milioni, grazie a una strategia di presidio territoriale costante e di una consulenza specialistica che ha permesso di intercettare la domanda più qualificata. Il segmento del credito al consumo si conferma motore propulsore della crescita di questo primo trimestre: i prestiti finalizzati hanno raggiunto un erogato di 216 milioni, beneficiando di un modello operativo volto alla creazione di valore che si poggia su una rete agenziale altamente specializzata e distribuita lungo tutto il territorio, mentre l'erogato dei prestiti personali si è attestato a 88 milioni. Il canale specializzato nella Cessione del Quinto ha manifestato una stabilità strutturale, registrando un montante complessivo di 109 milioni. Infine, la soluzione proprietaria di Buy Now Pay Later, Splittypay by Avvera, ha concluso il trimestre con un erogato di oltre 5 milioni, con un incremento del 54% su base annua.



Nel primo trimestre dell'anno Avvera ha acquisito oltre 23 mila nuovi clienti, confermandosi ancora una volta pilastro strategico per l'ampliamento della base dei clienti del Gruppo Credem.



“La capacità di Avvera di affrontare contesti di mercato complessi, mantenendo inalterata la redditività e la spinta innovativa, è il riflesso di un assetto organizzativo solido e di una visione strategica lungimirante”, ha dichiarato il DG Massimo Arduini. “Mentre il mercato dei mutui sconta una fase di prudenza, i nostri investimenti nel digitale e nel modello white label ci consentono di presidiare con successo ogni segmento del credito alle famiglie, orientando la società verso l'ambizioso obiettivo di diventare sempre più un punto di riferimento del settore entro il 2028”.

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