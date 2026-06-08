Milano 15:15
50.147 +0,51%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 15:15
10.355 -0,12%
Francoforte 15:15
24.648 -0,45%

Safilo vola in Borsa con "segnale di confidenza" da avvio buyback

Finanza
Safilo vola in Borsa con "segnale di confidenza" da avvio buyback
(Teleborsa) - Vola a Piazza Affari il titolo Safilo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, dopo che ha annunciato questa mattina il lancio di un buy-back su 10 milioni di azioni (circa il 2,5% del capitale) e massimo 20 milioni di euro, da eseguirsi a partire da oggi ed entro il 30 novembre.

"La decisione a nostro avviso rappresenta un segnale di confidenza sulle prospettive e sulla generazione di cassa del gruppo, che nel primo trimestre ha evidenziato un'ottima marginalità e generazione di cassa, pur in un contesto di ricavi più incerto - affermano gli analisti di Equita - L'operazione è totalmente compatibile con la struttura finanziaria del gruppo che, anche dopo gli investimenti per salire al 30% di Inspecs e per l'acquisizione dei brand SPY+ e Serengeti, si manterrebbe nelle nostre stime a circa 0,4x D/EBITDA a fine anno post buy-back".

Safilo raggiunge 1,71 euro, con un aumento dell'8,23%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,766 e successiva a quota 1,924. Supporto a 1,608.
Condividi
```