Safilo vola in Borsa con "segnale di confidenza" da avvio buyback

(Teleborsa) - Vola a Piazza Affari
il titolo Safilo
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, dopo che ha annunciato
questa mattina il lancio di un buy-back su 10 milioni di azioni
(circa il 2,5% del capitale) e massimo 20 milioni di euro, da eseguirsi a partire da oggi ed entro il 30 novembre.
"La decisione a nostro avviso rappresenta un segnale di confidenza sulle prospettive e sulla generazione di cassa
del gruppo, che nel primo trimestre ha evidenziato un'ottima marginalità e generazione di cassa, pur in un contesto di ricavi più incerto - affermano gli analisti di Equita
- L'operazione è totalmente compatibile con la struttura finanziaria
del gruppo che, anche dopo gli investimenti per salire al 30% di Inspecs
e per l'acquisizione dei brand SPY+ e Serengeti, si manterrebbe nelle nostre stime a circa 0,4x D/EBITDA a fine anno post buy-back".Safilo raggiunge 1,71 euro, con un aumento dell'8,23%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,766 e successiva a quota 1,924. Supporto a 1,608.