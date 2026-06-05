MPS, per Equita è Buy su opzionalità M&A a valutazioni attraenti

Ulteriore upside da gestione del business assicurativo

(Teleborsa) - Equita passa a BUY sul titolo Banca Monte dei Paschi di Siena con un nuovo target price a 11,80 euro dal precedente 11,0 euro (+7%), con un potenziale upside del 33% rispetto al prezzo di chiusura di giovedì 4 giugno pari a 8,87 euro.



Tra le motivazioni alla base dell'upgrade: le valutazioni attraenti e a sconto sul settore una volta aggiustate per Generali e l'excess capital; la solida posizione di capitale garantisce elevata opzionalità; la remunerazione che si conferma tra le più elevate in Europa; un'opzione M&A “gratuita” in una fase di rinnovati segnali di consolidamento bancario; ulteriore upside da gestione del business assicurativo.



Con un CET1 1Q26 al 15,9%, spiega Equita, MPS è la "banca italiana, dopo Credem , con il più elevato excess capital in rapporto

alla market cap (c.10% vs media < 5%)". La posizione patrimoniale è "attesa rafforzarsi ulteriormente grazie all’acquisizione delle minorities di Mediobanca (>50bps), all’ottenimento del Danish Compromise (>50bps, incluso nelle nostre stime 2027 ma prudentemente non incorporato da BMPS nei target di piano) e all'utilizzo delle DTA (c.€500mn annui)". E questo "garantisce visibilità sulla capacità di mantenere una distribuzione attraente nei prossimi anni e allo stesso tempo ampia flessibilità strategica per valutare ulteriori opzioni di crescita".



L'Istituto senese, scrive Equita, "ha ribadito di essere pienamente focalizzata sull’integrazione di MB e sul raggiungimento del target di €700mn di sinergie, al tempo stesso ha però indicato come un’ulteriore fase di consolidamento sia inevitabile e che la banca è ottimamente posizionata per parteciparvi". Gli analisti pertanto ritengono "BMPS come il miglior titolo per giocare l’opzione consolidamento", opzione che non ritengono "scontata negli attuali prezzi di mercato".



Un’eventuale operazione con Banco BPM , suggerisce Equita, "avrebbe un forte senso industriale", andando a creare il "secondo gruppo bancario in Italia e con un’offerta completa sul fronte delle fabbriche prodotto".



Nella simulazione fatta da Equita, assumendo "un’operazione "friendly, interamente in azioni e senza premio ed €800mn di sinergie lorde", gli analisti stimano EPS/DPS accretion in area double-digit. Preliminarmente, in questo scenario, determinano un target price per BMPS (post Banco BPM) a circa 13,0 euro.



Ulteriore potenziale catalyst per il titolo per Equita è rappresentato dall'accordo di bancassurance con AXA in scadenza nel 2027. In base ai calcoli del broker, "un'eventuale internalizzazione del business Vita garantirebbe un contributo pari al 3%/5% degli utili di BMPS-MB a fronte di un impatto a capitale modesto una volta ottenuto il Danish Compromise (stimiamo c.30bps)". In alternativa, la banca senese "potrebbe valutare lo sviluppo di un nuovo accordo bancassicurativo con Generali".



A seguito dei miglioramenti su MPS, Equita ha passato a BUY anche sul titolo Mediobanca aggiustando il target price a 28.9 euro per azione (da 25.7 euro) per allinearlo con il concambio di fusione (2.45x) e

il target price di BMPS.





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