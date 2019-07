ENI, Qatar Petroleum rileva 25% blocchi L11A, L11B e L12 nelle acque profonde del Kenya

ENI

(Teleborsa) -e Qatar Petroleum hanno firmato un accordo per consentire a Qatar Petroleum di acquisire una quota del 13,75% nei blocchi esplorativi L11A, L11B e L12, nelle acque profonde del Kenya.I blocchi L11A, L11B e L12 si trovano in acque con profondità tra i 1.000 e 2.700 metri, coprono un'area totale di circa 15.000 km2 e posseggono un elevato potenziale esplorativo., con il Gruppo del cane a sei zampe operatore., di cui il 13.75% da ENI ed il restante da Total. A seguito dell’accordo il consorzio in ciascuno dei tre blocchi sarà composto da Eni al 41,25%, Total 33,75% e QP al 25%.ENI è presente in Kenya dal 2014 attraverso la sua controllata ENI Kenya.