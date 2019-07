Carige: Fitd, con Cassa Centrale Banca confronto positivo e costruttivo

Carige

(Teleborsa) - Il Fondo interbancario tutela dei depositi (fitd) ha, per supportare, che, per la definizione "dei vari profili dell'operazione nei tempi brevi richiesti dall'autorità di vigilanza".Lo si legge in una nota del Fondo che ricorda come il piano preveda una ripatrimonializzazione dell'istituto ligure con aumento di capitale e collocamento prestito subordinato.Ieri, 23 Luglio, l'assemblea delle banche aderenti allo schema volontario ha deliberato la conversione del subordinato da 313 milioni in azioni Banca Carige . Nella stessa giornata, il comitato gestione Fitd e il consiglio di gestione dello schema volontario, hanno poi esaminato "l'istanza avanzata dai Commissari straordinari" di Carige per l'intervento a supporto di una operazione di ripatrimonializzazione.Domani, 25 Luglio, è fissato il termine entro il qualeper ricapitalizzare la banca ligure posta in amministrazione straordinaria e che prevede un intervento da 900 milioni basato anche sull’apporto del Fitd e di Cassa centrale banca (Ccb).