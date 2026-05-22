Gruppo Cassa Centrale annuncia nuova campagna di comunicazione su temi ESG

L’evoluzione del percorso “Fondato sul bene comune” racconta il modello di banca cooperativa che ha nel proprio DNA la vicinanza alle persone e ai territori

(Teleborsa) - Prosegue e si rafforza il percorso di consolidamento identitario del Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano con il lancio, a partire da domenica 24 maggio, della nuova campagna di comunicazione nazionale dedicata ai temi della sostenibilità nelle sue declinazioni ESG (Environmental, Social, Governance).



Il nuovo progetto di comunicazione è l’evoluzione naturale della campagna istituzionale avviata nel 2023 con il concept "Fondato sul bene comune", perché racconta, in modo ancora più chiaro e accessibile, l’identità cooperativa che distingue il Gruppo Cassa Centrale.

Con un linguaggio visivo che parla anche alle nuove generazioni, il concept creativo racconta un modello di banca cooperativa vicina alle persone, evidenziando come i temi ESG appartengano da sempre all’identità del Gruppo e si traducano ogni giorno in azioni concrete a favore di soci, clienti e comunità locali. Da qui nasce il messaggio chiave della campagna: "Oggi si dice ESG. Per noi è fare la cosa giusta. Da sempre". Un’espressione che sintetizza la continuità tra i valori che storicamente guidano l’azione del Gruppo e le priorità che oggi orientano il dibattito sulla sostenibilità, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.



La campagna sarà diffusa a livello nazionale attraverso una pianificazione multicanale che coinvolge i principali mezzi di comunicazione e avrà una capillare declinazione locale, volta a valorizzare il radicamento territoriale delle Banche affiliate.



"Con questa nuova campagna vogliamo raccontare in modo ancora più diretto e autentico ciò che caratterizza e distingue il nostro modo di essere banca differente. – ha dichiarato Sandro Bolognesi, Amministratore Delegato del Gruppo Cassa Centrale – La capacità di accompagnare la crescita delle comunità attraverso relazioni di fiducia, vicinanza ai territori e attenzione alle persone. Un impegno che esercitiamo da sempre, molto prima che venisse codificato e diventasse una tendenza, e che ha per il Gruppo una dimensione sempre più centrale e strategica per il futuro".



La campagna è stata realizzata internamente da un gruppo di lavoro costituito dal team Brand Marketing & Communication della Capogruppo e dai referenti di 9 banche affiliate. La creatività è stata curata dall’agenzia TWENTY8 Studios e la pianificazione dal centro media STARCOM del Gruppo Publicis.

Condividi

```