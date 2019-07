Whirlpool, Di Maio: "Decontribuzione per 17 milioni nei prossimi 15 mesi"

(Teleborsa) - Unain modo da venire incontro alle esigenze dell'azienda e dei sindacati e risollevare le sorti diÈ quanto annunciato dal ministro del Lavoronel corso del tavolo sulla crisi del gruppo che ha visto riuniti al Mise azienda, sindacati ed enti locali.Nel corso dell'incontro i rappresentanti di Whirlpoll hanno illustrato alcune richieste per garantire"Tra le ipotesi presentate - specifica una nota del Mise - è stato deciso di proseguire il confronto su quelle che prevedono d, die di individuare una, attraverso la realizzazione di un nuovo prodotto. È stata poi categoricamente esclusa la possibilità di procedere a uno spostamento delle produzioni tra gli stabilimenti presenti in Italia."L'obiettivo da perseguire è quello di", ha rilevato il ministro che ha annunciato la presentazione di uno, con sgravi fiscali sugli oneri relativi ai contratti di solidarietà.La proposta è stata accolta positivamente sia dall'azienda che dai sindacati, cosa che ha permesso di proseguire il confronto tra le parti in un nuovo tavolo tecnico, per verificare quale sia la migliore proposta in termini di produzione e di investimenti, ma anche di salvaguardia di tutti i lavoratori.