BCE pronta a tagliare i tassi forse già a settembre

(Teleborsa) -per far fronte ai segnali negativi che vedono un'economia in frenata e molti dati in calo, a iniziare dal manifatturiero dell'area euro.Lae alcune indicazioni potrebbero venire già oggi, in occasione della cena informale del Consiglio direttivo che precede la riunione operativa di venerdì.In attesa della, la terzultima prima del termine del suo mandato a ottobre, gli analisti sono concordi nell'indicare comedi cui aveva già parlato al simposio delle banche centrali a Sintra in Portogallo Anche gli ultimi dati, come gli indici PMI , indicano il deterioramento dell'eurozona a causa della frenata del manifatturiero, tanto da segnalare la tendenza a stagnazione del PIL verso +0,1%.In attesa dell'inizio dell'era di Christine Lagarde, chiamata a sostituire Draghi dal prossimo ottobre e comunque sostenitrice della continuità all'attuale politica di sostegno, lao comunque dare le prime indicazioni in tal senso per unLe tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, la Brexit, il Medio Oriente in fibrillazione e il peggior calo del manifatturiero nell'area euro da 5 anni a questa parte sono tutti dati che concorrono a frenare l'inflazione che, in base ai trattati europei, la Bce è tenuta a garantire con la stabilità dei prezzi nell'area euro e un caro vita medio vicino al 2%.Secondo alcune indiscrezioni,che più di una volta ha dichiarato di non volerlo fare per non intaccare la credibilità della stessa Banca Centrale.Nelle prossime ore dovrebbero dunque arrivare le prime indicazioni sulle prossime mosse della BCE targata Draghi quando potrebbenella frase sul futuro del costo del denaro al posto dell'attuale "Ci attendiamo ora che restino su livelli pari a quelli attuali almeno fino a tutta la prima metà del 2020".