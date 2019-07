Reddito di cittadinanza, Inps: "In tre mesi pervenute 1,4 milioni di domande"

(Teleborsa) - Sono oltre 900mila legià accolte dall'Inps. Secondo l'ultima rilevazione dell'Osservatorio statistico dell'IstitutoDelle– fa sapere l'Inps –Con),seguite dalle regioni del Nord, con 388 mila domande (28%), e da quelle del Centro con 230 mila domande (16%).al primo posto c'è la(19% delle prestazioni erogate), seguita dalla(17%), dal(9%).nel 6% sono cittadini extra-comunitari in possesso di un permesso di soggiorno, nel 3% cittadini europei. Analizzando le domande pervenute per canale di trasmissione, il 78% viene trasmessa dai Caf e dai Patronati e il 22% da Poste Italiane.– Nei primi tre mesi dall'istituzione del reddito/pensione di cittadinanzacon un importo superiore del 7% rispetto a quello nazionale nelle regioni del Sud e delle Isole e inferiore dell'8% e del 14% nelle regioni del Centro e del Nord. Nel dettaglio, vengono erogati mediamente 526 euro per il reddito di cittadinanza e 207 euro per la pensione di cittadinanza.