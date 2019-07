Rosso per la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -. Sul mercato USA, prevalgono le vendite per loL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,53%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,06%), raggiunge 56,47 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +189 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,53%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,28%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,5%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,80% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 23.841 punti, in calo dello 0,75%. Poco sotto la parità il(-0,41%), come il FTSE Italia Star (-0,5%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,57 miliardi di euro, con un incremento di ben 680,7 milioni di euro, pari al 36,10% rispetto ai precedenti 1,89 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,89 miliardi di azioni.A fronte dei 219 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 69 azioni. In lettera invece 126 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 24 stocks.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,87% sul precedente.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-2,33%),(-1,09%) e(-1,08%).di Milano, troviamo(+1,76%),(+0,79%) e(+0,78%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,84%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,73%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,88%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,79%.Tra i(+3,49%),(+3,01%),(+1,93%) e(+1,91%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,81%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,07%.In caduta libera, che affonda del 2,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,96%.Tra ledi maggior peso, i mercati sono in attesa del PIL degli Stati Uniti (il precedente era 3,1%), previsto domani nel pomeriggio dopo le 14:30 (1,8% nelle stime degli esperti). Il PIL - Prodotto Interno Lordo - indica il valore dei beni e dei servizi prodotti in un anno dall'economia di un paese. E' un importante indicatore dello stato dell'economia.