Trenitalia, a Lamezia Terme collegamenti ogni 30 minuti aeroporto-stazione

(Teleborsa) -Sono infatti stati presentati i nuovi collegamenti ecologici e veloci su ferro e su gomma.Il collegamento, nato nel 2016 dallaper valorizzare l'intermodalità ferro-gomma e incentivare l'uso del treno per raggiungere l'aeroporto, ha registrato negli ultimi due anni un incremento"La Regione Calabria –– continua a promuovere e a sostenere tutte le iniziative che rendono più comodo e vantaggioso l'uso dei mezzi pubblici, incentivando quindi con grande entusiasmo le politiche di integrazione modale sul territorio., semplice e vantaggioso per i cittadini. Esprimo inoltre grande soddisfazione per il continuo successo del "Tropea Line", che rappresenta certamente uno degli strumenti per lo sviluppo e la promozione del turismo nel territorio Calabrese".