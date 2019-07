Italiaonline, ok CdA a OPA Sunrise Investments

Italiaonline

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato lesulle azioni ordinarie e sulle azioni di risparmio della Societànonché, facendo seguito alla, ha deliberato di convocare l’assemblea straordinaria (per il giorno 2 ottobre) e l’assemblea speciale degli azionisti di risparmio per deliberare in merito alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.La scorsa settimana, la Consob ha dato il via libera alle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie.In particolare, il Consiglio, ha ritenuto "congruo", da un punto di vista finanziario, i corrispettivi delle Offerte pari, rispettivamente, a Euro 2,82 per ciascuna azione ordinaria ed Euro 880,00 per ciascuna azione di risparmio di Italiaonline.Ilè stato proposto da Libero, nell’ambito della suddetta richiesta di convocazione, in n., senza pagamento di alcun conguaglio.La Conversione - spiega la società in una nota - è sottoposta alla condizione che essa venga approvata in primo luogo dall’assembleastraordinaria degli azionisti ordinari e, poi, dall’assemblea speciale degli azionisti di risparmio.