OPA Digital Value, depositato presso Consob il documento di offerta

(Teleborsa) - OEP Capital Advisors ha depositato oggi presso la Consob il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria su Digital Value , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT. L'offerente pagherà agli aderenti un corrispettivo di 29 euro cum dividendo (ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti) per ogni azione portata in adesione. Il documento di offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria di Consob.

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