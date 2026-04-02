Generali Asset Management: Russell Busst nuovo CEO, Filippo Casagrande general manager

(Teleborsa) - Generali Asset Management ha annunciato che il proprio Comitato Nomine ha espresso parere positivo in merito alla proposta di designare Russell Busst come prossimo Chief Executive Officer. Contestualmente, il Comitato ha espresso identico parere in merito alla proposta di nomina di Filippo Casagrande a General Manager, un ruolo di nuova introduzione che ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la struttura di leadership di GenAM.



Entrambe le proposte sono soggette al completamento del consueto processo di approvazione da parte dei competenti organi sociali di GenAM e diventeranno effettive al termine del mandato dell'attuale CEO, Bruno Servant, previsto per la fine di aprile 2026.



Russell Busst attualmente ricopre il ruolo di Chief Executive Officer e Chief Investment Officer per le operazioni europee di Conning, parte di Generali Investments. Filippo Casagrande è Chief of Investments di Generali Investments e, dal marzo 2025, ricopre anche il ruolo di Presidente di Generali Investments Luxembourg.



"Il 2025 è stato un anno molto positivo per GenAM. In un contesto di mercato volatile, la società ha ottenuto risultati solidi e resilienti, sostenuti da una forte performance d'investimento e da una costante spinta commerciale, e ha raccolto livelli record di mandati istituzionali rafforzando il rapporto con i clienti", ha detto Woody Bradford, Chief Executive Officer e General Manager di Generali Investments, e Presidente del Consiglio di Amministrazione di GenAM.



"Russell e Filippo portano profili di eccellenza e competenze altamente complementari - ha aggiunto - entrambi possiedono una profonda comprensione della strategia di crescita della nostra piattaforma e delle esigenze in evoluzione dei nostri clienti. Le loro designazioni, insieme al proposto cambiamento organizzativo, riflettono il nostro impegno a proseguire il percorso strategico di GenAM e a dare ulteriore impulso alla sua crescita".

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