La Flat Tax divide ancora il governo. Aut aut di Salvini a Tria

(Teleborsa) - I dubbi per l'introduzione della Flat Tax manifestati dal Premiere dal Ministro dell'Economiainnervosiscono il vicepremiercheal governo: "Se il ministro dell'Economia del mio governo dice che di taglio delle tasse non se ne parla,".E poi rincara la dose affermando: "Cosa faccio una manovra economica all'acqua di rose?forte".E' indubbio che i, stimati in circai, dividono il governo giallo-verde, per l'opportunità di introdurli nella prossima, caricata già da un debito piuttosto pesante relativo al disinnesco delle(bloccare l'aumento dell'IVA costerà circa 23 miliardi).Il collega, intanto, ribadisce la sua piena fiducia nel Premier e nel Ministro dell'Economia, affermando che "gli attacchi non fanno bene al paese"., affermando "per me è ancora un mistero, ancora non ho visto le coperture, anche la flat tax volontaria di cui si parlava ieri non ho capito cosa significa". Il vicempermier pentastellato, invece, rilancia la proposta presentata ieri, nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi con le parti sociali, di undi euro, da attuare mediante esonero dai contributi Naspi (l'1,6% della retribuzione del lavoratore) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.