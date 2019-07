TIM e Vodafone siglano accordo per condivisione rete mobile

TIM

Vodafone

INWIT

(Teleborsa) - Accordo fatto frariguardo alladi rete per lo. L'accordo che coinvolge ora anche le infrastrutture attive oltre a quelle passive oggetto di precedente accordo, concerne la condivisione delle torri e dunque coinvolge anche, la controllata che gestisce le torri TIM.TIM e Vodafone svilupperanno congiuntamente l’infrastruttura 5G per unaimplementazione della nuova tecnologia sue ad un. Questa operazione consentirà di ridurre sensibilmente il gap di sviluppo tecnologico tra i grandi centri urbani e le aree rurali del Paese e permetterà di accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative per le imprese. Le due società individueranno le migliori modalità tecniche e commerciali percon esclusione delle grandi città, assicurando una più ampia e capillare diffusione della nuova tecnologia sul territorio nazionale. TIM e Vodafonedelle rispettive, per supportare la condivisione attiva della rete 5G. Inoltre, le due società adegueranno le rispettive reti di trasmissione mobile, attraverso l’utilizzo di("Fiber-to-the-Site" o "backhauling").Entrambe le società manterranno unae il controllo della qualità e funzionalità della propria rete, garantendo la flessibilità necessaria per innovare e competere sul mercato per soddisfare i bisogni dei rispettivi clienti."Questo accordo consente di accelerare la strategia di sviluppo del 5G a beneficio dei nostri clienti e dell’intera comunità", ha affermato, ricordando che si tratta di una "una infrastruttura chiave per la modernizzazione del Paese". "Il modello di condivisione - ha aggiunto - valorizza i vantaggi del 5G e allo stesso tempo riduce l'impatto sull'ambiente e i costi di implementazione, consentendo maggiori investimenti in servizi per i clienti"., Amministratore Delegato di TIM, ha affermato che questa operazione "permetterà di accelerare ulteriormente l’introduzione del 5G, che già vede l’Italia tra gli Stati più avanzati nella sperimentazione di questa nuova tecnologia". "Grazie a quella che da oggi diventa la prima Tower Company italiana - ha sottolineato - saremo in grado di offrire alle famiglie e alle imprese un accesso privilegiato alla rivoluzione tecnologica appena iniziata. INWIT supporterà così lo sviluppo economico e industriale del Paese che sarà in grado di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla nuova economia digitale".Perl’accordo comporteràdi euro, oltre aiderivanti dalle sinergie di INWIT. Vodafone riceverà ANCHE undi euro e si aspetta di riceverenel tempo pari a oltredi euro che intenderà utilizzare per ridurre il debito.Perl’effetto finanziario dellesarà dell’ordine di oltredi euro che si aggiungono allein termini di miglioramento dell’Ebitda perdi euro l’anno entro il 2026 grazie a sinergie, attività contrattualizzate e nuove opportunità mentre l’effetto diè atteso nel tempo in diminuzione didi euro.L’accordo implica un’operazione societaria articolata in più fasi, finalizzata al consolidamento delleche diventerà così lacon un portafoglio di oltredistribuite sull’intero territorio nazionale, e laVodafone farà confluire la propria infrastruttura passiva di rete in una. Prima della fusione, INWIT acquisterà una quota della nuova società in modo che le azioni chericeverà con la fusione portino Vodafone ead avere la stessa, controllando congiuntamente INWIT mediante la stipula di un patto parasociale.Le parti sottoscriveranno undelle rispettive partecipazioni e valuteranno una riduzione della loro partecipazione sino al 25% ciascuna.L’operazione è soggetta all'in assemblea da parte degli(c.d. procedura die dunque non prevede offerta pubblica di acquisto sulle azioni di INWIT.Advisor dell’operazione sono stati Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch e Goldman Sachs in qualità di consulenti finanziari di TIM; Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in qualità di consulente legale di TIM; UBS in qualità di consulente finanziario di Vodafone e NCTM di consulente legale di Vodafone.