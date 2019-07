WhatsApp, in arrivo nuovi aggiornamenti: sarà molto simile a Telegram

Facebook

(Teleborsa) - Due dei servizi di messaggistica instantanea più famosi al mondo rischiano di diventare identici o quasi. Nello specifico,della sua competitor principale:Secondo WABetaInfo, l'applicazione "verde" è prossima a nuovi cambiamenti consistenti. Il più importante, sarà quello che renderà possibileanche quando il telefono sarà, o anche a telefono spento, con unache non dipende dallo smartphone, creando una, proprio come fa da tempo Telegram.Inoltre, sembra che sia in arrivo la possibilità di, creando la possibilità di installare lo stesso account anche su due dispositivi diversi.Con il prossimo aggiornamento in arrivo fra qualche settimana, sarà poi possibile, senza entrare nell'applicazione, così come l'ascolto delle note vocali. Gli utenti più distratti, che dimenticano di eseguire l'aggiornamento costantemente, riceveranno una notifica nelle chat conArriva un potenziamento anche per la, con la nuova release chedi altri utenti.La privacy, per WhatsApp, resta un obiettivo primario. Da un po' di tempo, l'app di proprietà diè nel mirino di Paesi come India e Australia per la scarsa collaborazione con le autorità: lale rende di fatto anonime e impenetrabili.