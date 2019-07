Appiattita la performance delle Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -ena di eventi importanti che potrebbero indirizzare le contrattazioni mondiali. Gli occhi degli investitori rimangono puntati sulla decisione, prevista per mercoledì', da parte della- chee sulcommerciali avviati oggi a Shanghaiche, con uno Spread a 192 punti base, si posiziona sulla linea di parità.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.418,3 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%.Sulla parità lo, che rimane a quota +193 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,53%.senza slancio, che negozia con un +0,11%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,08%, eè stabile, riportando un misero -0,06%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si posiziona a 23.757 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(+0,11%); in frazionale progresso il(+0,21%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,78%),(+1,04%) e(+0,47%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,23%),(-0,84%) e(-0,77%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,26%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,97%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,83%.Composta, che cresce di un modesto +0,68%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,30%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,23%.del FTSE MidCap,(+4,07%),(+1,67%),(+1,61%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,18%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,13%.In caduta libera, che affonda del 2,85%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.