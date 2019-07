Fed, settimana cruciale per l'economia mondiale

(Teleborsa) -. Il momento più atteso è la decisione di politica monetaria dellacon mercati ed economisti unanimi nell'ipotizzare, per la, unada parte della banca guidata da Jerome Powell.Alcuni osservatori prevedono unpercentuale, anche se i segnali più consistenti farebbero pensare a una contrazione inizialecon possibilità, in corso d'opera, di ulteriori azioni a sostegno della crescita degli Stati Uniti dopo l'estate.La decisione della Fed non è però l'unico market mover, pur avendo la forza di orientare le prospettive dell'economia globale. Oggi 29 luglio prende il via ladella delegazione americana: il segretario del Commercio statunitensee il segretario del Tesorosi recheranno in Cina per i primidi alto livello tra le due maggiori economie mondiali da quando i colloqui si sono interrotti a maggio scorso.Inoltre, i banchieri dellasi incontreranno martedì 31 luglio per rafforzare il lorooltre che per laLa settimana risultache aiuteranno i funzionari delle diverse banche centrali a valutare lo stato di salute l'economia attuale.