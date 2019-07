Nexi, utile semestre +13% a 96 milioni. Migliorata guidance 2019

Nexi

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre dell'anno condi euro, in crescita del 5,7% sullo stesso periodo del 2018. L' Ebitda è salito del 20% a 232,9 milioni grazie alla solida crescita dei ricavi e al continuo focus sul contenimento dei costi e sull’efficienza operativa.è in aumento del 13,3% a 95,7 milioni.Al 30 giugno 2019 laè pari a 1.523 milioni rispetto a 2.454 milioni di fine 2018 anche grazie al rimborso e rifinanziamento del debito eseguiti dopo l’IPO.. Alla luce dei risultati positivi del primo semestre, Nexi rivede in miglioramento per il solo anno 2019 la guidance finanziaria precedentemente annunciata:atteso circa 500 milioni (circa +18% a/a) rispetto ai precedenti circa 490 milioni (circa +16% a/a); il rapportoè visto a circa 3 volte, precedentemente stimato in meno di 3,2 volte.