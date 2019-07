Immobiliare, in crescita le convenzioni notarili di compravendita

(Teleborsa) -Lo conferma l'pubblicando il dato sulle. Nel primo trimestre, sononotarili di compravendita relative ad atti translativi a titolo oneroso per unità immobiliari, che segnano unL'incremento congiunturale per ilinteressa tutte le aree geografiche del paese, sopratutto alcon un. Per illa crescita più forte si è registrata a(+10,4%) ed al(+6,3%).Ildelle convenzioni stipulate riguarda(179.993), il 5,4% quelle a uso economico (10.221) e lo 0,4% le convenzioni a uso speciale e multiproprietà (690). In generale, le, con la crescita tendenziale più ampia rispetto al primo trimestre 2017.Lecon costituzione di ipoteca immobiliare (97.412)rispetto al trimestre precedente e crescono del 3,6% su base annua. Su base congiunturale tali convenzioni si riducono al Sud (-3,4%); le variazioni sono invece positive al Centro (+0,6%). Rispetto alla tipologia dei comuni, l’aumento riguarda in egual misura le(entrambe +3,6%). Tra le principali convenzioni contenute nella categoria "Atti traslativi a titolo oneroso" vi è quella della. I dati, in particolare, si riferiscono a tutte lea titolo oneroso aventi ad oggetto beni immobili.