Salini Impregilo, ordini toccano record di oltre 6,1 miliardi nei primi sette mesi

Salini Impregilo

(Teleborsa) -termina il primo semestre con un risultato prima delle imposte di 121,8 milioni, in miglioramento del 25,2% rispetto al pari periodo del 2018, e con unattribuibile ai soci della controllante di, in crescita dai 59,1 milioni nel primo semestre del 2018.sono pari a 2.709,9 milioni inrispetto ai ricavi del primo semestre 2018 ed includono 127,9 milioni di ricavi delle JV non consolidate di Lane.pari a 6,1 miliardi nei primi 7 mesi dell’anno.A livello reddituale, l'è pari acon unrispetto al primo semestre 2018 (215,9 milioni), mentre l'EBIT adjusted si porta a 137,8 milioni, in, in miglioramento di circa 83,5 milioni rispetto a giugno 2018 (1.187,2 milioni).