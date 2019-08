Iervolino Entertainment, ammessa alla quotazione su AIM Italia

(Teleborsa) -, società specializzata nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, aLa società ha raccolto, che ha avuto ad oggetto 5.500.000 azioni ordinarie il cui prezzo è stato fissato a 1,95 per azione., presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato: "La quotazione per noi non è un traguardo ma un punto di partenza per la crescita della nostra azienda.e consolidare la nostra presenza sulle più importanti piazze internazionali. I nostri film sono made in Italy ma nascono in lingua inglese con attori di fama mondiale. Questo li rende pronti a essere distribuiti in 153 Paesi del mondo con il notevole vantaggio, rispetto ai film americani, di non rientrare nelle quote limite imposte ai film hollywoodiani. I capitali raccolti saranno utilizzati anche per investire sui contenuti innovativi, con particolare attenzione alle, che riteniamo rappresentino il futuro dei consumi video."sarà presentato in concorso e proiettato in anteprima mondiale alla 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.