Manovra, Salvini riconvoca le parti sociali per il 6 agosto

(Teleborsa) -. Dopo una giornata di botta e risposta sul tema della riforma della giustizia , il vicepremier e ministro dell'Interno, confermando un secondo incontro al Viminale per ildopo quello del 15 luglio."Cari presidenti, cari segretari, considerato che la netta maggioranza di voi ha dato la propria disponibilità a continuare la giornata di lavoro il 6 agosto, vi confermo che il tavolo di lavoro, avviato il 15 luglio, proseguirà al Viminale martedì 6 agosto a partire dalle ore 10 fino alle ore 15 circa", si legge in una lettera inviata a sindacati e associazioni di categoria. "Naturalmente - aggiunge il vicepremier - potremo sentirci o incontrarci successivamente con chi non potrà partecipare alla riunione. Vi ringrazio per i contributi di idee e per il tempo dedicato"., scavalcando non solo il premier, ma anche l'altro vicepremier nonché ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico,A ciò ai aggiunge lache aveva definito la Lega "un banalissimo partito di sistema", uguale a Pd, Forza Italia e altri.. Lottiamo ogni giorno contro mafiosi, spacciatori e scafisti, abbiamo la fiducia di milioni di italiani,", risponde il leader del Carroccio.Alle sue parole seguono quelle di: "Non mi interessano le polemiche,", dichiara il capo politico del movimento all'Ansa.A dare un'altra stoccata è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,. "Salvini ha fatto un elenco di opere sbloccate dimenticandosi cheperché non abbiamo neanche un sottosegretario", ha dichiarato in diretta Facebook."I leghisti stanno cercando di prendersi tutto il merito" ma "dopo la brutta fine fatta dal sottosegretario Siri e le dimissioni di Rixi" non ci sono state sostituzioni e "solo in queste settimane abbiamo chiuso questo dossier. Non mi interessa - conclude il ministro - se la Lega sale sul carro vincitore".