Riforma giustizia, è scontro Lega- M5S

(Teleborsa) - Si, firmata dal Guardasigilli pentastellatoDopo il nulla di fatto all'ultimo Consiglio dei Ministri , la giornata politica vede iltra il, sostenuto dal vicepremier e capo politico del movimento, e l'altro vicepremier e leader del CarroccioIl primo colpo è sferrato dallaelencando le richieste inoltrate all'alleato di governo, compresa "la separazione delle carriere e anche del Csm per garantire giustizia efficiente, equa e imparziale. I cittadini non possono essere ostaggi di processi infiniti", conclude la nota.La risposta del ministro Bonafede arriva da una diretta Facebook in tarda mattinata in cui apre alle proposte leghiste ma, "", sottolinea il ministro. "Dico alla Lega che sono aperto a tutte le proposte, ma", il suo affondo finale.Passano un paio d'ore ed è Salvini a passare all'attacco. ", vera, pesante, significativa che dimezza davvero i tempi del processo penale, o", dichiara una conferenza stampa dal Papeete beach di Milano Marittima."Cosa c'entra Berlusconi?", insiste Salvini intervistato da SkyTg24. "Noi la buona volontà ce la mettiamo ma se Bonafede inizia a tirare in ballo Berlusconi, il passato e il futuro. Siamo consapevoli (di non governare con Berlusconi ndr), ma le riforme si fanno bene o non si fanno".La stoccata arriva sul finale, quando il leader leghista ricorda di aver raddoppiato i consensi. ". Voglio un governo che faccia le cose. Noi stiamo andando a tutta birra ma c'è qualcuno con il freno tirato", dice Salvini.Il tempo di sentire le dichiarazioni che Di Maio scrive un post su Facebook con tanto di. "Noi siamo qui per fare. Il governo deve fare. Le forze politiche che sostengono questo governo devono impegnarsi a fare le cose", scrive il capo politico del M5S., che poi è quello che fanno.e norme che dobbiamo portare avanti", continua il post. "Se ci sono problemi si risolvono, ma poi si va avanti. Attacchi, sparate fuori dalle righe, a cosa servono? Di sicuro non fanno bene al Paese.A chiudere arriva l'affondo diche attacca l'alleato di governo del movimento con un post su Facebook. "Uguale al PD sul Tav e sulle altre mangiatoie. Uguale ai radicali sulle privatizzazioni selvagge e allo stesso tempo sul salvataggio (con denaro pubblico) delle radio di partito.. Un. Prima o poi gli italiani se ne renderanno conto", chiosa l'esponente pentastellato.