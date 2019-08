Enel X e Unicredit siglano accordo per eco e sisma bonus

Unicredit

(Teleborsa) -hanno raggiunto un. La business line del gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali ha ricevuto ile di riqualificazione energetica degli edifici residenziali sul territorio italiano. Un patrimonio che contacon più di 8 unità abitative (410.000 localizzati nel centro nord e 140.000 nel sud), di cui oltre 155.000 costruiti prima del 2006.L'intesa prevede lache garantiscono il massimo risparmio per i condomini che aderiscono all'che comprendeper l'isolamento acustico e termico dell'edificio.Nel dettaglio, i condomini possono usufruire degli incentivi Ecobonus e Sismabonussostenute per gli interventi di miglioramento energetico e messa in sicurezza sismica,fiscali. L’accordo con UniCredit mira a potenziare l’iniziativa,da sostenere per la pi benefici previsti dai bonus fiscali con prestiti della, a tasso fisso o variabile.Per, Co-CEO Commercial Banking Italy di UniCredit, l'accordo "garantisce il massimo risparmio per i condomini e tempi celeri per la concessione del finanziamento, aumentando inoltre il valore degli edifici e migliorandone il comfort e la sicurezza"."Sono numerosi i condomini che hanno aderito alla nostra offerta e siamo convinti che con questo accordo potremo ampliare la platea dei potenziali clienti interessati al miglioramento energetico e alla sicurezza sismica della propria abitazione", dichiara, responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Enel X.