Piazza Affari: positiva la giornata per Unicredit
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto di credito, in guadagno dell'1,85% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Unicredit rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della banca di Piazza Gae Aulenti. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Unicredit evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 72,38 Euro. Primo supporto a 71,37. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 70,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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