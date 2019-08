IGD, aumentano ricavi da attività locativa

IGD

(Teleborsa) - Ildi- Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ha approvato in data odierna la relazione semestrale al 30 giugno 2019. Importanti dati relativi ai, per uno dei principali player in Italia nella proprietà e gestione di Centri Commerciali, che registrano unL'del Gruppo nel periodo ammonta a, in calo rispetto allo stesso periodo del 2018, ma l'è pari adi euro, in crescita del