Maltempo e sciopero Autostrade, esodo d'agosto da bollino nero

(Teleborsa) - Maltempo e sciopero dei casellanti confermato per il 4 e 6 agosto incombono sull'esodo estivo che già da ieri sabato 2 agosto ha preso il via e sarà maggiormente intenso soprattutto appunto domenica.Anche se per evitare il caos è probabile che i gestori autostradali lascino aperte le barriere normalmente presidiate dal personale addetto alla riscossione dei pedaggi.Il che non vuol dire "Autostrada gratis" per gli automobilisti. Quanti non in possesso di apparecchiatura elettronica Telepass o di carta prepagata,In particolare dalla notte scorsa si registra