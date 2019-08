Metro C Roma, thyssenkrupp Elevator installerà le scale mobili

thyssenkrupp

(Teleborsa) -. Una commessa diper l'installazione e la manutenzione degli impianti nella linea che con i suoi circa 22 km rappresenta la più lunga d'Italia."La realizzazione della linea C rappresenta lae noi siamo orgogliosi di prendervi parte, -– al progetto lavoreranno i nostri tecnici specializzati e formati per integrare al meglio gli impianti nei."Allasaranno installati 3 ascensori e 14 scale mobili di cui una raggiungerà la lunghezza di 25 metri. La, adiacente al Colosseo, sarà dotata di 16 scale mobili e 8 ascensori che consentiranno a turisti e cittadini di emergere dal sottosuolo ritrovandosi nel cuore della città."Sono molto fiero di questo risultato perché è il frutto di una trattativa durata diversi anni, ritengo sia la naturale conseguenza dell'ottimo lavoro svolto in passato, in un contesto estremamente delicato -– con le nostre competenze siamo in grado di garantire una notevole riduzione dei tempi di fermo impianto, risolvendo la maggior parte dei guasti entro il primo quarto d'ora dall'intervento, questo ci permette di offrire una.". Con questa nuova commessa il totale sale a 115 scale mobili, 67 ascensori per un