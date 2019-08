ENAV, risultati positivi nella prima metà del 2019

ENAV

(Teleborsa) - Positivo il primo semestre del 2019 per, che ha registrato unL’Italia si conferma, anche nel primo semestre del 2019, come il paese col tasso di crescita del traffico aereo più alto tra i principali paesi europei: Francia +4,5%, Germania +2,6%, Gran Bretagna +3,3%, Spagna +6,3%.A livello finanziario,, con un EBITDA margin del 27,6%, in lieve aumento rispetto al corrispondente periodo del 2018.Il Risultato Operativo (EBIT) è in miglioramento, rispetto al primo semestre del 2018, del 2,7% attestandosi 49,6 milioni di euro.in incremento di 36,6 milioni di euro, rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2018, a seguito dell’effetto combinato di una serie di fattori., per effetto della riduzione della tariffa regolamentata in un contesto di crescita del traffico, ed EBITDA margin intorno al 32%. Gli investimenti nel 2019 saranno nell'ordine dei 115-120 milioni di euro, inferiori alla guidance di 125 milioni di euro fornita in precedenza, principalmente per effetto di migliori condizioni economiche ottenute sugli acquisti. La Società conferma la guidance sul dividendo per il 2020, relativo all'esercizio 2019, in crescita del 4% rispetto all'anno precedente, in linea con la dividend policy approvata e comunicata al mercato."Il primo semestre del 2019 ha confermato il trend di crescita del traffico sull'Italia, registrato già nel primo trimestre dell’anno, con incrementi superiori agli altri grandi paesi europei - ha dichiarato, l'Amministratore Delegato di ENAV - . Nonostante la costante crescita del traffico, la qualità professionale delle nostre persone e gli investimenti in tecnologia ci hanno consentito di gestire questi volumi con alti livelli di puntualità e fornendo, ancora una volta, una delle migliori performance operative a livello europeo, con un focus costante sulla sostenibilità a lungo termine del nostro business".