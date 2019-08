CVS Health, premiata a Wall Street trimestrale sopra le aspettative

CVS Health

(Teleborsa) -ha infranto le aspettative dela Wall Street, pubblicando, nei valori di periodo, attività che hanno registrato risultati migliori del previsto. La società ha inoltreportando gli, rispetto all'intervallo precedentemente che li attestava tra i 6,75 a 6,90 dollari per azione.Nel dettaglio CVS ha registrato unovvero a 1,49 dollari per azione, in aumento rispetto alla perdita di 2,56 miliardi di dollari, o 2,52 dollari per azione avuta un anno prima. Nel valore rettificato, CVS ha guadagnatoal di sopra degli 1,69 dollari per azione previsti dagli analisti.