Wall Street avvia le contrattazioni in rosso: Iran controbilancia Nvidia

(Teleborsa) - Wall Street avvia le contrattazioni all'insegna della prudenza, dopo un irrigidimento della posizione di Teheran sulla questione nucleare e a dispetto dei risultati record annunciati ieri sera da Nvidia, che rappresentano un importante indicatore sullo stato di salute del settore AI e più in generale del settore tecnologico.



A peggiorare la situazione concorre il persistente aumento dei rendimenti dei titoli di Stato statunitensi, sui timori che uno shock energetico dovuto alla guerra in Medioriente possa causare un'impennata dell'inflazione e indurre molte banche centrali ad aumentare i tassi di interesse, in primis la Federal Reserve guidata dal nuovo presidente Kevin Warsh.



Secondo l'agenzia Reuters, citando la Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha emesso una direttiva che vieta l'esportazione all'estero dell'uranio altamente arricchito, nonostante il Presidente americano Donald Trump abbia assicurato che le scorte iraniane di lasceranno il Paese in caso di accordo di pace, avvertendo "faremo qualcosa di un po' spiacevole" qualora non si raggiungesse un accordo.



Il prezzo del petrolio è tornato a salire, con il future sul Brent rimbalzato al di sopra dei 109 dollari al barile (+3,8%) ed il WTI che scambia al di sopra dei 102 dollari (+4,2%).



Sul fronte macroeconomico, pessimi segnali sono arrivati dal Philly Fed, che è crollato a -0,4 punti, mentre il mercato delle costruzioni si conferma in salute, con permessi edilizi e avvio cantieri superiori al consensus. Buono anche il dato sulle richieste di sussidio, scese a 209 mila unità e sopra attese, mentre si attendono i dati preliminari del PMI manifatturiero.



Lato Corporate, in focus Nvidia , che ha annunciato vendite record per 81,6 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti. L'utile netto si è attestato a 58,3 miliardi di dollari, oltre tre volte superiore a quello dell'anno precedente e ben al di sopra delle previsioni di Wall Street.



L'indice Dow Jones ha avviato gli scambi in ribasso dello 0,49%; sulla stessa linea l' S&P-500 che registra ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.398 punti In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,56%); come pure, in frazionale calo l' S&P 100 (-0,45%).

Condividi

```