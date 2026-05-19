Proseguono moderate le perdite a Wall Street, rendimenti decennali ai massimi da oltre un anno

(Teleborsa) - Prosegue in frazionale ribasso Wall Street
, con un'accoglienza cauta dell'annuncio che Trump ha bloccato la ripresa degli attacchi in Iran
, che sarebbe stata prevista per oggi, a fronte dell'avvio di una nuova fase di trattative
. Notizia che ha limato il prezzo del petrolio
, che tuttavia rimane ampiamente sopra i 100 dollari al barile. Le rinnovate preoccupazioni inflazionistiche, intanto, spingono il rendimento dei Treasuries decennali
ai massimi da più di un anno.
Cresce intanto l'attesa per la diffusione della trimestrale
di Nvidia
, in calendario mercoledì dopo la chiusura dei mercati, risultati che potrebbero offrire nuovi spunti sullo stato del boom dell’intelligenza artificiale
. Intanto, nel settore retail, Home Depot
ha pubblicato i risultati del primo trimestre
, che hanno superato le aspettative degli analisti.
Tra gli indici principali, il Dow Jones
sta lasciando sul parterre lo 0,26%; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500
, che continua la giornata sotto la parità a 7.380 punti. Poco sotto la parità anche il Nasdaq 100
(-0,24%); con analoga direzione, sotto la parità l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,31%.
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti sanitario
(+1,14%), utilities
(+1,01%) e energia
(+0,75%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materiali
(-1,85%), beni di consumo secondari
(-1,62%) e telecomunicazioni
(-1,24%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Merck
(+1,94%), Amgen
(+1,90%), Verizon Communication
(+1,53%) e Coca Cola
(+1,41%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Amazon
, che continua la seduta con -3,23%.
Soffre Cisco Systems
, che evidenzia una perdita del 2,30%.
Preda dei venditori 3M
, con un decremento dell'1,78%.
Si concentrano le vendite su Walt Disney
, che soffre un calo dell'1,50%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Marvell Technology
(+6,18%), Micron Technology
(+4,72%), ARM Holdings
(+2,96%) e Xcel Energy
(+2,19%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su DoorDash
, che prosegue le contrattazioni a -4,12%.
Vendite su Axon Enterprise
, che registra un ribasso del 3,38%.
Seduta negativa per AppLovin
, che mostra una perdita del 3,33%.
Sotto pressione Atlassian
, che accusa un calo del 3,32%.